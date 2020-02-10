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    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره الهنغاري في فيينا

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣١]

    فيينا، 10 فبراير (أذرتاج).

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف بنظيره الهنغاري بتير سيارتو على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي "للأمن النووي" في فيينا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزيرين ناقشا في اللقاء مسائل التعاون بين البلدين وتطوير التعاون في الاقتصاد والطاقة والزراعة وغيرها.

    اشاد الجانبان بقيام السفارة الهنغارية في باكو بتنفيذ مهام التنسيق بين الناتو وأذربيجان. واكد الوزير الهنغاري على مواصلة عمل التنسيق من قبل السفارة في المستقبل أيضا.

    كما أجرى الوزيران على هامش اللقاء تبادل الآراء حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومسائل الامن الإقليمي.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره الهنغاري في فيينا
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