باكو، 10 فبراير، أذرتاج

قالت ليليا قوميروفا أن الانتخابات البرلمانية المبكرة المنظمة في أذربيجان نظمت تنظيما صحيحا واستغرق نشاطنا في باكو 3 أيام وما اقتصرنا على باكو بل راقبنا على الانتخابات في 11 مركزا للاقتراع خارج باكو ويكننا ما رأينا من القول بان الانتخابات المنظمة خارج باكو ما اختلفت على الإطلاق.

أفادت أذرتاج عن قوميروفا رئيسة بعثة مجلس الاتحاد الروسي للمراقبة على الانتخابات رئيسة لجنة مجلس الاتحاد الروسي للعلم والتعليم والثقافة قولها في مؤتمر صحفي عقدته اليوم 10 فبراير إن جميع مراكز الاقتراع التي قمنا فيها بمراقبة الانتخابات كانت مزودة بكاميرات الويب وشهدنا وجود عدد كبير من المراقبين وتهيئة جميع الظروف الملائمة بعملهم.

وقال عضو المجلس الاتحادي الروسي اركادي جيرنيتسكي إن الانتخابات جرت بما يوافق مع التشريع الانتخابي مفيدا اننا لم نتلق من شكاية عن مخالفات جسيمة وحتى مخالفات صغيرة.