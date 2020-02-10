باكو، 10 فبراير (أذرتاج). التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف بنظيرته الهنغارية إيني إيريكسن سوريدي على هامش زيارته الى فيينا للمشاركة في المؤتمر الدولي "للأمن النووي". أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي للعلاقات الأذربيجانية النرويجية وسبل تطويرها ومسائل التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة. كما بحث الوزيران في مسائل التعاون والتضامن في إطار المنظمات الدولية. وأجرى الطرفان تبادل الآراء حول المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك والمسائل الدولية. إلجون نفتعلي المراسل الخاص لأذرتاج فيينا

AZERTAG.AZ : بحث آفاق تطوير العلاقات الأذربيجانية النرويجية

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