بيان مكتب الإعلام الرئاسي

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

اتصل رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا في العاشر من فبراير الحالي اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

هنأ جيورجي قاخاريا رئيس الدولة بمناسبة فوز حزب يئني أذربيجان / أذربيجان الحديثة / الذي يرأسه الرئيس إلهام علييف في الانتخابات البرلمانية فوزا حاسما.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة.

وعبر الطرفان عن يقينهما من استمرار تطور علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين أذربيجان وجورجيا تطورا ناجحا مؤكدين على ثقتهما في مزيد من توسعها.