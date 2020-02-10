بيان مكتب الإعلام الرئاسي
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
اتصل رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا في العاشر من فبراير الحالي اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.
هنأ جيورجي قاخاريا رئيس الدولة بمناسبة فوز حزب يئني أذربيجان / أذربيجان الحديثة / الذي يرأسه الرئيس إلهام علييف في الانتخابات البرلمانية فوزا حاسما.
وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة.
وعبر الطرفان عن يقينهما من استمرار تطور علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين أذربيجان وجورجيا تطورا ناجحا مؤكدين على ثقتهما في مزيد من توسعها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٥]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٤٢]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣١]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٦]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٢]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٩]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١١]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٣٨]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥٩]
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٢]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥١]
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٥٢]
٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك