بحث مسائل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا، 10 فبراير (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف الذي يزور حاليا فيينا بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل ماريانو قروسي.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول تحقيق مشاريع في اطار برنامج التعاون الفني الاذربيجاني وسبل تطوير التعاون.

نقل الوزير الاذربيجاني الى رفائل قروسي تهانيه بمناسبة تعيينه لهذا المنصب ودعاه للقيام بزيارة أذربيجان.

أعرب رفائل قروسي عن ارتياحه للتعاون بين أذربيجان والوكالة الدولي للطاقة الذرية مشيرا الى أهمية المزيد من تطوير هذه المشاريع.

قال الوزير ان أذربيجان حريصة على التعاون في اطار برنامج التعاون الفني وعلى التمثيل في هذه المنظمة.

كما نوقشت في اللقاء مسائل التعاون بين حركة عدم الانحياز الذي ترأسها أذربيجان حاليا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلجون نفتعلي

المراسل الخاص لأذرتاج

فيينا