باكو، 11 فبراير، أذرتاج ارتفعت أسعار النفط بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 54 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد نمو مسجل قدر 73ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 21ر50 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد ارتفاع سعره قدر 64ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده