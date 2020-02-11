الرئيس الباكستاني يشيد بمساهمة أذربيجان في أنشطة منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علوي أعضاء مجلس الإدارة للمركز الإقليمي الأوراسيوي لمنتدى الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي وأنها منظمة دولية مرتبطة بمنظمة التعاون الإسلامي.

تفيد أذرتاج نقلاً عن مركز أوراسيا الإقليمي للمنظمة أن المركز يعقد بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان وشبكة دعم الشباب الباكستانية ندوة دولية حول "دور الشابات والفتيات في مكافحة التطرف العنيف". في إطار الحدث الذي حضره ممثلون من مختلف البلدان، بما في ذلك أذربيجان وباكستان اجتمع منتدى الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي مع إدارة مركز أوراسيا الإقليمي وكذلك الرئيس الباكستاني عارف علوي.

أعرب المدير العام لمركز أوراسيا الإقليمي علم الدين مهدييف في الاجتماع عن امتنانه والشكر للرئيس على الاهتمام والظروف الموفرة على المستوى العالي لتنظيم الحدث وقدم معلومات مفصلة عن أهداف ونتائج الندوة الدولية. وقال علم الدين مهدييف إنه في إطار الحدث، أقيم حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمنتدى الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تم تأسيسه برعاية الرئيس إلهام علييف في باكو في عام 2004.

أعرب الرئيس عارف علوي عن تقديره البالغ لمساهمة أذربيجان في منظمة التعاون الإسلامي. كما شكر رئيس باكستان مركز أوراسيا الإقليمي والمنظمين الآخرين لعقدهم هذا الحدث الدولي في باكستان.

قال السيد علم الدين مهدييف في الاجتماع إنه تم تنظيم اللجنة الخاصة لليوم الدولي لكشمير وإحياء ذكرى مأساة خوجالي وقدمت العروض حول هذا الموضوع.

في إطار الزيارة، التقى وفد مركز أوراسيا الإقليمي مستشار رئيس الوزراء الباكستاني المعني بالشباب عثمان دار.

أشاد عثمان دار في الاجتماع بالعمل المنجز والتنظيم الناجح للحدث مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير التعاون المتبادل للشباب الباكستاني.