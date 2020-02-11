أذري غاز: بلغ الطلب اليومي بالغاز الطبيعي 41 مليون متر مكعب على نطاق الجمهورية

من أسباب زيادة الاستهلاك تنازلات مقدمة من رئاسة أذري غاز لأصحاب الدفيئة المدينين

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

ارتفع الطلب ارتفاعا حادا غير متوقع بالغاز الطبيعي لأول مرة منذ العاشر من فبراير حيث أن الطلب بالغاز على نطاق الجمهورية خلال اليوم المذكور بلغ 41 مليون متر مكعب.

قال الاتحاد الإنتاجي اذري غاز إن الطلب اليومي لم يكن يتجاوز عن 35 مليون متر مكعب حسب تجربة العام الماضي وترجع أسباب حقيقة بولغ الطلب هذا الحد زيادة عدد المشتركين وتنازلات مقدمة من رئاسة الاتحاد الإنتاجي اذري غاز لاصحاب الدفيئة المدينين لاستخدام الغاز وعدم تأخير توفير الغاز الطبيعي للمؤسسات الصناعية وكذلك صيانة شبكة امداد الغاز الطبيعي.

وكان حجم الاستهلاك اليومي في 10 فبراير 2019م في حدود 32 مليون م3 وذلك اقل قدر 9 ملايين م3 عن مؤشر نفس اليوم من 2020م.

وأضاف أن حجم الاستهلاك اليومي يبلغ حاليا للعاصمة باكو 22 مليون متر مكعب مقابل 17 مليون م3 في العام الماضي وفي الأقاليم اكثر من 17 مليون م3 مقابل 13 مليون م3 عام 2019م الماضي.