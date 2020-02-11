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    سياسة


    وزير الدفاع يسافر إلى بروكسل

    ١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    يشارك الوزير اجتماع وزاري للبلاد المشاركة في "الدعم الحاسم"

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    يسافر وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في الثاني عشر من فبراير غدا إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع ينعقد بمقر الناتو على مستوى وزراء الدفاع للبلاد المشاركة في بعثة الدعم الحاسم المنفذة في أفغانستان.

    ويرتكز الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الثالث عشر من فبراير على مسائل الأمن والأوضاع السياسية في أفغانستان والإنجازات المحرزة وسائل المواضيع ذات الاهتمام.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يسافر إلى بروكسل
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