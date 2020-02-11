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    حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يناير 769 ألف برميل

    ١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    كان حجم استخراج النفط اليومي خلال شهر يناير على نطاق الجمهورية 769 ألف برميل ومنه 678 ألف برميل من النفط الخام و91 ألف برميل من المكثفات.

    قالت وزارة الطاقة إن الشهر شهد تصدير 540 ألف برميل من النفط الخام و87 ألف برميل من المكثفات و3ر22 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميا.

    وقدمت الوزارة معطيات خاصة باستخراج النفط اليومي خلال شهر يناير إلى اللجنة الفنية المشتركة للجنة المراقبة المشتركة لمنظمة أوبك.

    يذكر أن القرار متخذ في 6 ديسمبر عام 2019م في الاجتماع السابع لوزراء أوبك وغير أوبك ينص على خفض استخراج النفط اليومي قدر 500 ألف برميل إضافيا لبلدان أوبك بلاس وطبقا لاتفاقية التعاون الجديدة تمت زيادة التزام أذربيجان قدر 7 آلاف برميل إلى 27 ألف برميل والى نهاية الربع الأول من 2020م ينبغي لأذربيجان أن تحتفظ على استخراج النفط اليومي عند 769 ألف برميل.

    AZERTAG.AZ :حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يناير 769 ألف برميل
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