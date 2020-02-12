الاحتلال الأرميني يواظب على خرق نظام وقف إطلاق النار

باكو، 12 فبراير، أذرتاج

لا تراعي وحدات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار بانتهاكاتها اليومية للهدنة من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلّت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم .

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني الواقعة في قرية قيزيل حاجيلي ومرتفعات لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني في مرتفعات بمحافظة نويمبريان الأرمينية وقرية بركابر لمحافظة إيجيفان الأرمينية بينما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات بمحافظة جدابيك الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية من مواقع الاحتلال الأرميني بمرتفعات لمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية .

كما استهدفت وحداتُ الاحتلال الأرميني مواقعَ الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قريتي باش قَرْونْد ويوسف جانلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كردلر المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. والقراران رقم 874 /1993 ورقم 884 /1993 الصادران عن مجلس الأمن الدولي يستنكران أشد الاستنكار احتلال أراضي أذربيجان مع التعبير عن القلق العميق بوقوع عدد هائل من الناس المدنيين لاجئين ومشردين في ظل نشوب ظروف الكارثة الإنسانية على طول حدود أذربيجان الجنوبية وكلا القراران يطالبان بتنفيذ القرارين السابقين رقم 822/1993 ورقم 853 / 1993 تنفيذا فوريا باتخاذ خطوات غير مؤجلة وفقا لجدول زمني منسق لحسب قوات الاحتلال أحادي الجانب من الأراضي المحتلة المذكورة ولكن أرمينيا تتهرب إلى اليوم من الالتزام بالمطالب المشار إليها في وثائق مجلس الأمن للأمم المتحدة.