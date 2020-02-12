  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل أذري لايت

    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١١:١٦]

    باكو، 12 فبراير، أذرتاج

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 62ر59 دولارا بعد هبوط مسجل قدر 44ر0 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 15ر19 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل أذري لايت
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
    أسعار النفط بالمصافق العالمية
    ١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]
    حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يناير 769 ألف برميل
    ١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
    أذري غاز: بلغ الطلب اليومي بالغاز الطبيعي 41 مليون متر مكعب على نطاق الجمهورية
    ١١.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٥‎٨]
    هبوط سعر برميل أذري لايت
    ارتفاع سعر برميل أذري لايت