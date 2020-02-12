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    أسعار النفط بالمصافق العالمية

    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٢٦]

    باكو، 12 فبراير، أذرتاج

    ارتفعت أسعار النفط بالمصافق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 98ر54 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد نمو مسجل قدر 97ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 60ر50 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد ارتفاع سعره قدر 66ر0 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط بالمصافق العالمية
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