ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تلتقي بالأطفال المعانين من أمراض السُماك الشائع وانحلال البشرة الفقاعي والاضطراب المناعي
AzerTAg.az
١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٥٧]
باكو، 12 فبراير، أذرتاج
التقت ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف في 11 فبراير شباط بالأطفال المعانين من أمراض السُماك الشائع وانحلال البشرة الفقاعي والاضطراب المناعي الذين يتلقون العلاج لدى مستشفى بونا ديا الدولي بالعاصمة باكو.
واهتمت ليلى علييفا خلال عيادتهم بأحوالهم الصحية وسير علاجهم.
وقدمت هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بدعم مؤسسة حيدر علييف.
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