يفلاخ، 12 فبراير، أذرتاج بدأت أعمال إعادة البناء لدى متنزه ده ده قورقود وسط مدينة يفلاخ عاصمة المحافظة. وتشمل الأعمال على توسيع مساحة المتنزه قدر 650 م طولا لتصل إلى هيكتارين بجانب تخطيط نصب تمثال ده ده قورقود فيها مع التشجير وسائر أعمال التحديث والإصلاح الشامل التي تضم تركيب أجهزة ترفيه الأطفال وأجنحة للراحة وعرش مع تكييف واجهات المباني المجاورة للمتنزه وإعمار المناطق حولها.

AZERTAG.AZ : إعادة بناء متنزه ده ده قورقود في يفلاخ

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده