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    درس نموذجي بسلامة نخجوان من الحرائق

    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:١٨]

    نخجوان، 12 فبراير، أذرتاج

    طبقا لخطة أعمال وزارة الطوارئ النخجوانية نظم درس نموذجي لدى قسم مدينة نخجوان للسلامة من الحرائق في موضوع "ضمان النشاط الحيوي اليومي وتنظيم خدمة إطفاء الحريق والممارسة" بغية زيادة كفاءة وقدرات ومهارات خلال تنظيم الفعاليات ذات الصلة وفقا لمطالب التعليمات والقوانين في أثناء تبديل طاقم الدورية وممارسة خدمة إطفاء الحريق المتأهبة وصيانة المعدات والأجهزة للإطفاء والمستوى المهني للأفراد والموظفين وتحسين مستوى تنفيذ المهام للتدريب للإنقاذ من الحرائق.

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