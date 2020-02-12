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    بدء فعاليات المؤتمر الدولي "منافع تنظيم المسابقات الرياضية واسعة النطاق للبلد"

    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]

    باكو، 12 فبراير، أذرتاج

    بدأت فعاليات المؤتمر الدولي باسم "منافع تنظيم المسابقات الرياضية واسعة النطاق للبلد" في الثاني عشر من فبراير شباط اليوم بمبادرة شركة حلبة مدينة باكو التشغيلية منظمة جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد.

    أفادت أذرتاج أن موضوع نسخة العام الحالي من المؤتمر الدولي المنظم سنويا من جانب الشركة "الرياضة والمدينة" تكريسا للذكرى السنوية الخامسة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد. ويشارك في المؤتمر الدولي المنظم لدى مركز باكو للمؤتمرات وزير الشباب والرياضة أزاد رحيموف ورئيس السلطة التنفيذية للعاصمة باكو ائلدار عزيزوف والمدير التنفيذي العام رئيس شركات الفورمولا واحد جيس كيري والنائب التنفيذي لرئيس الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم ائلخان محمدوف وآخرون.

    ويستمع الحاضرون إلى تقارير متخصصين وخبراء أجانب اشتهروا في دراسة تأثير مسابقات الرياضة على بناء المدن والى تجارب دولية ملموسة عن ممثلي البلاد الأجنبية.

    AZERTAG.AZ :بدء فعاليات المؤتمر الدولي "منافع تنظيم المسابقات الرياضية واسعة النطاق للبلد"
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