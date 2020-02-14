قراداغ لوكباتان يخسر أمام ضيفه الطاووسي

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

خسر قراداغ لوكباتان أمام ضيفه توران طاووس بهدف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 87 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في باكو قادها الحكم بكروف أمام 40 مشجعا.

وفتح الحساب فريد د16 لصالح الضيف وأضاف الهدف الثاني مختار أوغلو د28 فيما سجل رستم هدفا مرماه لصالح صاحب الأرض د55.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من النادي اللوكباتاني و3 لاعبين من النادي الطاووسي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية د90+4.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى بينما أضاف 4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز الثمين ارتفع توران إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة فيما بقي قراداغ لوكباتان بالمركز الثالث عشر الأخير برصيد 4 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 13 هدفا.