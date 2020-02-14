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    لم يعثر على فيروس كورونا لدى مواطني أذربيجان المجلون إلى تركيا من ووهان

    ١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]

    أنقرة، 14 فبراير، أذرتاج

    قال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إن لاختبارات الطبية لم تعثر على فيروس كورونا لدى الذين أجلوا إلى تركيا من مدينة ووهان الصينية قبل أسبوعين.

    وأوضح الوزير التركي أن اختبارات الدم الأخيرة عن المجلون من الصين الذين بينهم عدد من مواطني أذربيجان لم تكشف عن وجود فيروس كورونا مضيفا أن مدة الحجر الصحي انتهت.

    AZERTAG.AZ :لم يعثر على فيروس كورونا لدى مواطني أذربيجان المجلون إلى تركيا من ووهان
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