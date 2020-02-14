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    العثور على شاهد صغير للقبر عمره 900 عام في بخارى بأوزبكستان

    ١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]

    طشقند، 14 فبراير، أذرتاج

    تم اكتشاف شاهد صغير للقبر 13/48 سنتيمتر شكله مستطيل أثناء أعمال الترميم والتجديد في مسجد ملا بيراوي الواقع في الحي القديم من مدينة بخارى بأوزبكستان.

    تفيد أذرتاج أن موظفي قسم التراث الثقافي لوزارة الثقافة الأوزبكية أرسلوا الشاهد إلى معهد أبو ريحان بيروني للدراسات الشرقية لأكاديمية العلوم لأوزبكستان لتحقيق فيه. تمكنوا في المعهد من قراءة الكلمات على الشاهد.

    كتبت الكلمات الآتية باللغة العربية "في شهر رجب من سنة 563 الهجرية دفن هنا الفقيه أحمد عمور الأنصاري" (مايو سنة 1168 الميلادية). ويسعى العلماء الآن الى تحديد هوية هذا الشخص.

    في رأي العلماء، هذا اكتشاف نادر جداً. لأنه حتى الآن كان يعتقد أن مثل هذه المقابر الصغيرة موجودة فقط في سمرقند وفرغانة وطشقند. إن اكتشاف مثل هذه المقبرة في بخارى هو أول حدث في تاريخ أوزبكستان.

    غولو كنكرلي

    مراسل وكالة أذرتاج

    طشقند

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