صباح الرديف يفوز على زيرة الرديف مضيفه

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

فاز صباح الرديف على زيرة الرديف مضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 89 المنظمة على ملعب أذال أرينا في باكو قادها الحكم محمدوف أمام 20 مشجعا.

وفتح الحساب مردانوف د45+3 وضاعفه كريم زاده د77 لصالح صباح الضيف فيما جاء هدف حفظ ماء وجه صاحب الأرض زيرة من طرف حسن آل زاده د86.

وعاقب الحكم لاعبا من زيرة الرديف و3 لاعبين من صباح الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد صباح الرديف إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة فيما ظل زيرة الرديف بالمركز الثاني عشر برصيد متجمد عند 10 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 13 هدفا.