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    اقتصاد


    توقيع اكثر من 150 وثيقة بين أذربيجان وإيران حتى الآن

    ١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]

    طهران، 14 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم توقيع اكثر من 150 وثيقة حول مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة بين إيران وأذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفير الإيراني لدى أذربيجان جواد جهانغير زاده ان البلدين يواصلان علاقات التعاون المتبادل المنفعة. ليس من باب الصدفة ان حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين في عام 2019 بلغ 500 مليون دولار وذلك اكثر بنسبة 11 في المائة قياسا بعام 2018.

    وأشار السفير إلى أن 1614 شركة إيرانية تعمل في أذربيجان اليوم. تعاون هذه الشركات مع مثيلاتها الأذربيجانية في مختلف المجالات. وخلقت تنمية الاقتصاد الأذربيجاني فرصا كبيرة لرجال الأعمال الإيرانيين للاستثمار في هذا البلد.

    AZERTAG.AZ :توقيع اكثر من 150 وثيقة بين أذربيجان وإيران حتى الآن
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