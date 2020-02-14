زاقاتالا ينال التعادل مع قراباغ الرديف ضيفه

زاقاتالا، 14 فبراير، أذرتاج

نال زاقاتالا التعادل مع قراباغ الرديف ضيفه في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 90 المنظمة على ملعب أذال أرينا في باكو قادها الحكم جباروف أمام 250 مشجعا.

وفتح الحساب قربانلي د12 من ركلة الجزاء لصالح قراباغ الرديف فيما ادرك عبد الله يف التعادل د80 لصالح صاحب الأرض.

وعاقب الحكم لاعبَين من زاقاتالا و6 لاعبين من قراباغ الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى بينما أضاف 6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل ظل زاقاتالا بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة فيما بقي قراباغ الرديف بالمركز التاسع برصيد 16 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 14 هدفا.