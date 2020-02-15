المواطن الأوزبكي يحضر 27 ألف قناعاً طبيا إلى الصين بمبادرته الشخصية
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٠٢]
طشقند، 15 فبراير، أذرتاج
حمل المواطن الأوزبكي مرادجون كانجيبييف، يبلغ 28 عاماً من العمر 27 قناعاً طبيا إلى مدينة غوانغتشو الصينية.
تفيد أذرتاج أن المواطن الأوزبكي المقيم في الصين وصل إلى طشقند قبل 11 يوماً واشترى 12 ألف قناعاً وعاد إلى الصين. بالأمس عاد مرادجون كانجيبييف إلى أوزبكستان اشترى 15 ألف قناعاً طبيا آخر وحملها إلى الصين.
صرح مرادجون كانجيبييف للصحفيين بأنه يقيم في الصين منذ ست سنوات ويدرس التجارة الخارجية ويتعلم اللغة الصينية ويعتبر الصين وطنه الثاني. كطالب، حصل على منحة دراسية من الحكومة الصينية.
وقال: "في الأيام الصعبة في الصين، قررت مساعدة بلدي الذي أعتبره وطني الثاني وأعتقد أنني سأفعل ذلك مرة أخرى، إذا لزم الأمر."
غولو كنكرلي
المراسل الخاص لوكالة أذرتاج
طشقند
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