مسرح شوشا يسعد الأطفال بتمثيليته "في عالم الحكايات"

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

أسعد مسرح شوشا الموسيقي الدرامي الأطفال بتمثيليته "في عالم الحكايات".

تفيد أذرتاج أن مدير الإنتاج للتمثيلية هو الفنان الحائز على لقب الجدارة لقمان كريموف.

الشخصية الرئيسية للتمثيلية هي البنية إيلكانه. يتحدث في التمثيلية أبطال الشعوب المختلفة عن ثقافة وتاريخ بلدانهم. خلال التمثيلية كان الفنانون بعلاقة مباشرة مع الأطفال. العرض غني بالقطع الموسيقية المتنوعة.

يجب الذكر ان مسرح شوشا الحكومي الدرامي لم يوقف نشاطه حتى بعد احتلال شوشا الأذربيجانية في قراباغ الجبلية من قبل القوات المسلحة لارمينيا ويثق في ان يعود الى مقره في مدينة شوشا الجميلة التي تعتبر مهد الموسيقى الاذربيجاني بعد تحريرها من وطأة الاحتلال الأرميني القذر.