الرئيس إلهام علييف يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو"
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:١١]
ميونيخ، 15 فبراير، أذرتاج
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو" (Leonardo) أليساندرو بروفومو في 14 فبراير في ميونيخ.
يفيد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج أنه تم التركيز في الاجتماع، على التنمية الناجحة للعلاقات بين أذربيجان وإيطاليا في جميع المجالات. وأشير إلى أن البلدين يتعاونان بشكل ناجح في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها وأن اللجنة الحكومية المشتركة تعمل بنشاط.
أشير في الاجتماع إلى أن الشركات الإيطالية تشارك عن كثب في تنفيذ المشاريع في أذربيجان.
تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون.
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