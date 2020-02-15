تيمور رجبوف سيواجه الأمريكي فابيانو كاروانا في الجولة الأولى من بطولة الترشح

موسكو، 15 فبراير، أذرتاج

تم سحب القرعة على بطولة الترشح العالمية للشطرنج لتحديد اللاعب الذي سيواجه بطل العالم ماغنوس كارلسن.

تفيد أذرتاج أنه حضر مراسم السحب كل من الرئيس FIDE أركادي دفوركوفيتش ووزير الرياضة الروسي أوليغ ماتسين ولاعبة التنس الشهيرة أنستازيا ميشكينا ومدرب الشطرنج المعروف فلاديمير بوخوفسكي وغيرهم من الأشخاص.

وفقاً لنتائج سحب القرعة في الجولة الأولى من البطولة سيتنافس لاعب الشطرنج الأذربيجاني تيمور رجبوف الأمريكي فابيانو كاروانا. سيتواجه اللاعبان الصينيان ليرين دينغ وهاو يانغ في هذه الجولة. سيتنافس اللاعب الروسي يان نيبوميناشي النيديرلندي أوشين جيري. سيواجه الكسندر جريشوك من روسيا مواطنه كيريل أليكسينو.

ستقام جولات البطولة في الفترة من 15 مارس إلى 5 أبريل في يكاترينبورج.

فريدة عبدلاييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

موسكو