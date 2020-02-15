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    رافائيل أغاييف يتأهل لنهائيات الدوري الأول في الكاراتيه

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٢٨]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    تأهل رفائيل أغاييف (75 كغم) للنهائيات في الدوري الأول لبطولة الكاراتيه في دبي.

    تـفيد أذرتاج أن رياضينا فاز أولاً على إيفان مارتيناي (كرواتيا). تأهل رفائيل أغاييف الذي فاز في المباريات مع روسلانس صادقوف (لاتفيا) وإيرمان التيمور (تركيا) إلى الدور نصف النهائي. في هذه المرحلة فاز الرياضي الأذربيجاني على الرياضي الإيراني بهمن عسكر ووصل إلى النهائي. في المباراة النهائية ، سيواجه لوسي بوسا من إيطاليا.

    سيتنافس الرياضي الأذربيجاني الآخر رافز حسنوف (67 كغم) من أجل الحصول على الميدالية البرونزية. سيواجه رياضينا الرياضي التركي بوراك يوغور للوصول إلى المركز الثالث.

    تجري المباريات للميداليات وحفل منح الجوائز في 16 فبراير.

    AZERTAG.AZ :رافائيل أغاييف يتأهل لنهائيات الدوري الأول في الكاراتيه
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