نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تلتقي الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

في 14 فبراير، التقت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان.

تفيد أذرتاج أن ليلى علييفا في الاجتماع في عيادة الأورام للأطفال التابعة للمركز الوطني للأورام، أولت اهتماماً خاصاً بصحة الأطفال وعلاجهم.

قدمت الهدايا للأطفال الذين يجري علاجهم في العيادة.