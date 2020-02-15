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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية في ميونيخ

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]

    ميونيخ، 15 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 15 فبراير مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي في ميونيخ.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية في ميونيخ
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