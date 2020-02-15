الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية في ميونيخ
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]
ميونيخ، 15 فبراير / شباط، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 15 فبراير مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي في ميونيخ.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:١٠]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:١٩]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٠٠]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١١]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٢٩]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٢٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١١]
١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٩]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٩]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك