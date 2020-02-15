ميونيخ، 15 فبراير / شباط، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 15 فبراير مع المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ في ميونيخ.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي

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