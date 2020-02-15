وقف إمداد الغاز الطبيعي إلى 1500 مشترك في إيميشلي

إيميشلي، 15 فبراير، أذرتاج

جراء اصطدام سيارة في حدود الساعة 23.00 من الرابع عشر من فبراير بقسم معدني من خط أنبوب الغاز الطبيعي الممد من البولي أثيلين بقطر 225 مم الذي يوفر قريتي أرانلي وقيزيل كند بمحافظة إيميشلي بالغاز الطبيعي ما أدى إلى انقطاع إمداد الطاقة إلى 1500 مشترك.

قالت شركة أذري غاز إن موظفي فرع إيميشلي للشركة مشغولون منذ الليلة بإصلاح الخط وقد بدأ توفير الغاز الطبيعي تدريجيا إلى المشتركين ابتداء من صباح الخامس عشر من فبراير اليوم.