لجنة الانتخابات تعقد اجتماعا آخر للنظر في شكاوى
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٣]
باكو، 15 فبراير، أذرتاج
انطلقت فعاليات اجتماع تال تعقده لجنة الانتخابات المركزية اليوم للنظر في شكاوى تلقتها بشأن مخالفات قانونية ومن المتوقع أن تصدر قرارات بشأن كل مراجعة.
يذكر أن اللجنة أصدرت قرارات نصت على إلغاء نتائج عمليات الاقتراع لدى 4 مراكز للاقتراع في اجتماعها المنعقد في الثالث عشر من فبراير.
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