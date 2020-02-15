  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    مواطنو أذربيجان المجلون من الصين والمحتجزين للحجر الصحي في تركيا يغادرون إلى الوطن

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]

    أنقرة، 15 فبراير، أذرتاج

    خرج مواطنو أذربيجان المجلون من الصين مدينة ووهان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تركيا والذين امضوا فترة الحجر الصحي لدى مستشفى أنقرة التي انتهت في الرابع عشر من فبراير منها اليوم.

    واجتمع موظفو سفارة أذربيجان في تركيا بهم. وزاروا متنزه حيدر علييف وسط أنقرة ورفعوا الشكر للرئيس إلهام علييف ودولة تركيا للدعم والاهتمام.

    وأقلعت طائرة شركة أذال الأذربيجانية الساعة 13.00 حسب التوقيت المحلي مطار أنقرة التي تقلهم إلى أذربيجان ومن المتوقع أن تهبط في مدرج مطار حيدر علييف في باكو الساعة 16.20 حسب توقيت باكو.

    يذكر أنهم خضعوا لمدة الحجر الصحي 14 يوما لدى المستشفى وأخذت عنهم عينات بضع مرات للفحوص الطبية وكانت نتائجها سلبية ولم تعثر على أثر الفيروس فيها.

    AZERTAG.AZ :مواطنو أذربيجان المجلون من الصين والمحتجزين للحجر الصحي في تركيا يغادرون إلى الوطن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
    الحديث عن حقائق أذربيجان في مائدة مستديرة بأبو ظبي
    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٠]
    الوفد الأذربيجاني يلتقى رئيس البرلمان القطري
    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٥‎٧]
    ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تلتقي بالأطفال المعانين من أمراض السُماك الشائع وانحلال البشرة الفقاعي والاضطراب المناعي
    ١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
    الرئيس الباكستاني يشيد بمساهمة أذربيجان في أنشطة منظمة التعاون الإسلامي
    مواطنو أذربيجان المجلون من الصين والمحتجزين للحجر الصحي في تركيا يغادرون إلى الوطن