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    سياسة


    رئيس لجنة الانتخابات: اللجنة تمكّن كلا من التعبير عن رأيه

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف إن نشاط اللجنة مشهد الجميع وشرعي وليس لنا ما يجعلنا نتحلى بالحذر بل نمكن كلا من التعبير عن رأيه.

    وتابع بناهوف في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم انه إذا كان أية مخالفة قانونية في فعاليات لجنة الانتخابات لأذاعها على الفور مراقبون دوليون عبر العالم.

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