نائب رئيس لجنة الانتخابات: يجب رفع شكاية إلى لجنة الانتخابات الدائرية أولا ثم إلى المركزية أذا أراد طعن قرار

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

قال روضت قاسموف نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم إن شكاية مرشح يجب أن ينظر فيها أولا لدى لجنة الانتخابات الدائرية.

وأوضح قاسموف أن اللجنة المركزية تعمل عملا كافيا حتى بصدد الشكاوى التي ما كان عليها أن تنظر فيها مفيدا أن المحامين والمحترفين يعرفون جيدا أن شكاية واحدة لن ينظر فيها من قبل لجنتين اثنتين ويجب أن ينظر في شكاية مرشح أولا لدى لجنة الانتخابات الدائرية وإذا ما أرضاه قرارها فأراد طعنه فستنظر فيها اللجنة المركزية وهذا ما لا يفهمه المرشحون أساسا حيث يرفعون شكاوى ينبغي لها أن توجه إلى لجنة الانتخابات الدائرية إلى اللجنة المركزية فتعيد توجيهها إلى اللجنة الدائرية في المرحلة الأولى.