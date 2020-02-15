  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    نائب رئيس لجنة الانتخابات: يجب رفع شكاية إلى لجنة الانتخابات الدائرية أولا ثم إلى المركزية أذا أراد طعن قرار

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    قال روضت قاسموف نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم إن شكاية مرشح يجب أن ينظر فيها أولا لدى لجنة الانتخابات الدائرية.

    وأوضح قاسموف أن اللجنة المركزية تعمل عملا كافيا حتى بصدد الشكاوى التي ما كان عليها أن تنظر فيها مفيدا أن المحامين والمحترفين يعرفون جيدا أن شكاية واحدة لن ينظر فيها من قبل لجنتين اثنتين ويجب أن ينظر في شكاية مرشح أولا لدى لجنة الانتخابات الدائرية وإذا ما أرضاه قرارها فأراد طعنه فستنظر فيها اللجنة المركزية وهذا ما لا يفهمه المرشحون أساسا حيث يرفعون شكاوى ينبغي لها أن توجه إلى لجنة الانتخابات الدائرية إلى اللجنة المركزية فتعيد توجيهها إلى اللجنة الدائرية في المرحلة الأولى.

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس لجنة الانتخابات: يجب رفع شكاية إلى لجنة الانتخابات الدائرية أولا ثم إلى المركزية أذا أراد طعن قرار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
    الخارجية: أرمينيا تتحمل كل المسئولية على قتل الجندي الاذربيجاني
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٨]
    وزير الخارجية الهنغاري: لا أتمكن من مواكبة وتيرة التقدم المحرز في أذربيجان
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
    رئيس لجنة الانتخابات المركزية: مجرمو المخالفات لن يفلتوا من العقاب
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
    رئيس لجنة الانتخابات المركزية: يجب رفع شكاوى بشأن مخالفات حادثة لدى مراكز الاقتراع إلى لجان الانتخابات الدائرية
    نائب رئيس لجنة الانتخابات: يجب رفع شكاية إلى لجنة الانتخابات الدائرية أولا ثم إلى المركزية أذا أراد طعن قرار