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    زلزال بشدة 6 درجات يضرب جزر سولومون

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]

    طوكيو، 15 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ضرب زلزل بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر منطقة بالقرب من جزر سولومون في جنوب المحيط الهادئ.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة أنباء الأناضول أنه قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال وقع على بعد 70 كيلو مترا من مستوطنة كيركيرا وعلى عمق 86.6 كيلومترا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بشدة 6 درجات يضرب جزر سولومون
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