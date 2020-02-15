اللجنة المركزية ترفض شكاوى تلقتها عن لجنة أستارا الانتخابية الدائرية رقم 77

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

نظرت لجنة الانتخابات المركزية في شكاوى رفعها المرشح رشاد حسنوف وأغياره إلى الانتخابات البرلمانية من دائرة أستارا الانتخابية رقم 77 في اجتماعها المنعقد في 15 فبراير اليوم.

قالت عضو لجنة الانتخابات المركزية والدة كاظموفا إن اللجنة نظرت في جميع شكاوى المرشحين الثلاثة كونها تتعلق بنفس الموضوع.

وأوضحت أن مخالفة قانونية مدعى بها في الشكاوى لم تثبت جراء التحقيق ولم تؤثر الشكاوى على النتائج وقررت لجنة الانتخابات المركزية بإبقاء قرار دائرة استارا الانتخابية رقم 77 بنتائج عملية الاقتراع بها.

يذكر أن المرشح الزعيم في تلك الدائرة الانتخابية هو رشاد محمودوف.