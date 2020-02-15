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    سياسة


    وزارة الدفاع تنعى شهيد الواجب الوطني برصاص الاحتلال الأرميني

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع إن وحدات الاحتلال الأرميني خرقت في 15 فبراير اليوم نظام وقف إطلاق النار خرقا صارخا بطلقات نارية ما أدى إلى مقتل جندي الدفاع الأذربيجاني المدعو سيمور ائلدار علي اصغروف برصاص العدو الأرميني شهيدا.

    وتعبر قيادة وزارة الدفاع عن بالغ الحزن والمواساة لذوي شهيد الواجب الوطني سائلة الله عز وجل أن يسكنه في فصيح جنته وأن يلهم عليهم الصبر والسلوان.

    وتعلن في الوقت ذاته عن أن جميع المسؤولين عن تصاعد حدة التوتر على طول خط الجبهة تقع على عاتق الجانب الأرميني.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنعى شهيد الواجب الوطني برصاص الاحتلال الأرميني
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