1524 حالة وفاة و66578 إصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين

بكين، 15 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-2019) و143 وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 66 الفا و578 شخص إلى جانب وفاة 1524 شخصًا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن حالات الوفيات المسجلة بينها 139 في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين)، واثنتان في خنان وواحدة في بكين وأخرى في تشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة أن 11053 مريضًا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، فيما غادر 8101 شخص المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، مشيرة إلى تعقب 513183 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى بينهم 169039 شخصًا مازالوا تحت الرقابة الطبية.

وحتى يوم الجمعة، تم تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة جديدة بينها حالة وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة مؤكدة في تايوان، فيما غادر مريض واحد في هونج كونج وثلاثة في ماكاو وواحد في تايوان المستشفيات بعد تعافيهم.

حتى يوم الجمعة تم إرسال إجمالي 217 فريقًا طبيًا يضم 25633 عاملًا طبيًا إلى مقاطعة هوبي للمساعدة في مكافحة الفيروس، مشيرًا إلى أن الرقم لا يشمل العاملين الطبيين الذين أرسلهم الجيش.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية الجديدة بفيروس كورونا الجديد انخفض لليوم الحادي عشر على التوالي خارج مقاطعة هوبي (مركز تفشي الفيروس)، حيث تم الإبلاغ عن 221 حالة إصابة مؤكدة جديدة خارج المقاطعة أمس.

سجل حوالي 521 شخص مصاب بالفيروس القاتل في اليابان وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا وألمانيا وفيتنام وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وكندا والفلبين والهند وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وفنلندا والسويد ونيبال وكمبوديا وسريلانكا وبلجيكا ومصر الى جانب الصين. تم تسجيل حالتي وفاة من الفيروس في الفلبين واليابان.