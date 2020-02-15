رئيس لجنة الانتخابات المركزية: يجب رفع شكاوى بشأن مخالفات حادثة لدى مراكز الاقتراع إلى لجان الانتخابات الدائرية

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

قال مظاهر بناهوف رئيس لجنة الانتخابات المركزية إن مخالفات قانونية حادثة لدى مراكز الاقتراع يجب أن ترفع شكاوى بشأنها إلى لجان الانتخابات الدائرية الخاصة بذلك المركز للاقتراع.

وأضاف بناهوف في اجتماع اللجنة المركزية المنعقد اليوم أن بعضا من المرشحين ممن رفعوا شكاوى قلقون ولكنه لا أساس لقلقهم والقضايا الخاصة بمخالفات قانونية واقعة لدى مراكز الاقتراع قيد النظر فيها لدى لجان الانتخابات الدائرية.