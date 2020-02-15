قراباغ يعود من ذهاب زيرة بستة أهداف دون رد

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

عاد قراباغ أغدام من قصبة زيرة بستة أهداف دون رد في مباراة حل فيها ضيفا على زيرة في الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 66 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بقصبة زيرة للعاصمة باكو قادها الحكم حسنوف أمام 1000 مشجع.

وسجل أهداف الضيف بداوي د4 وروميرو د11 وماهر د14 وأيلتون د28 والزبير د61 وماقايه د85.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زيرة ولاعبَين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د67 عن الشتم.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ما زال قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 38 نقطة فيما ظل زيرة خامسا برصيد 20 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين لورينزو لاعب كشله برصيد 6 أهداف.