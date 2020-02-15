رئيس لجنة الانتخابات المركزية: مجرمو المخالفات لن يفلتوا من العقاب

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف انني أشكر كل من بث على شبكات التواصل الاجتماعي مخالفات قانونية عثروا عليها في مراكز الاقتراع وفي الوقت ذاته يجب عليّ أن أذكر أن لجنة الانتخابات المركزية مسؤولة عن أية مخالفة قانونية حدثة لدى مراكز الاقتراع.

وأضاف بناهوف في اجتماع اللجنة اليوم أن من له خدمة في تعميم وإذاعة مخالفات قانونية حدثت لدى مراكز الاقتراع هم مساعدونا وأقول لكل واحد منهم "شكرا جزيلا" وفي الوقت ذاته أن كل مجرم للمخالفات القانونية المذكورة لن يفلت عن العقاب ومن غير المسلم بالتدخل في عملية التصويت لدى المراكز ولا يحق لأحد حتى لجنة الانتخابات المركزية أن يوقف ولو لثانية عملية الاقتراع.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية المواطنين مرة أخرى لتقديم ما لديهم من مواد من أي شكل كان تدل على مخالفة قانونية إلى اللجنة دون تأخر.