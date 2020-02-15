سومغايت، 15 فبراير، أذرتاج حل صباح باكو ضيفا على سومغايت في 15 فبراير اليوم ضمن الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وتمكن صباح من تحقيق فوز أخرجه من قعر الترتيب بفضل هدفي شاكر د59 وكوكجو د62 فيما سجل أمير هدف حفظ ماء وجه صاحب الأرض د90+1. وبهذا الفوز صعد صباح إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة فيما استقر سومغايت بالمركز الرابع برصيد 22 نقطة.

AZERTAG.AZ : سومغايت يخسر أمام ضيفه صباح

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