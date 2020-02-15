وزير الدفاع: يجب أن تجرى تدريبات وتمارين عسكرية على غرار الظروف القتالية الحقيقية

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

في 15 فبراير، عقد اجتماع العمل في مقر القيادة المركزية برئاسة وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف ومشاركة نواب الوزير وقادة الجيوش ورؤساء الإدارة العامة والإدارات والخدمات وقادة القطاعات والوحدات، فضلاً عن الضباط القياديين في الخطوط الأمامية عبر اتصالات الفيديو.

تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أن مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس إدارة الشئون العسكرية بالإدارة الرئاسية محرم علييف حضر الاجتماع أيضاً.

في معرض حديثه عن الأثر الإيجابي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الديناميكية لبلدنا على البناء العسكري، أشاد الفريق الأول محرم علييف خاصة بإنجاز المهام التي كلف القائد العام للقوات المسلحة بها وبزيادة القدرة الدفاعية لبلادنا ومكانة القوات المسلحة الأذربيجانية على المستوى الدولي وتحسن الظروف الاجتماعية لأفراد الجيش وأعضاء عائلاتهم مؤكداً على مواصلة هذه السياسة على مستوى الدولة في هذا الاتجاه في هذا العام أيضاً.

أبلغ وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف أعضاء الهيئات القيادية والرئاسية للقوات المسلحة المهام التي كلف رئيس جمهورية أذربيجان والقائد العام للقوات المسلحة الجيش الأذربيجاني بها وأصدر تعليماته ذات الصلة بخصوص التنفيذ الناجح والتام للمهام المكلف بها في السنة الدراسية الجديدة.

قام الفريق الأول ذاكر حسنوف بتحليل الظروف العملية على الجبهة وأعطى أوامره بخصوص تواصل المراقبة المستمرة لأنشطة العدو على خط المواجهة باستخدام المعدات البصرية والخاصة ومنع الاستفزازات المحتملة وزيادة يقظة أفراد وحداتنا وتأمين سلامتهم، كما أعطى تعليماته بشأن الإمداد المتواصل للوحدات القائمة بالتناوب القتالي في الأراضي ذات التكوين المعقد وخاصة في المناطق الجبلية العالية.

قدم وزير الدفاع توصياته حول إجراء العديد من التدريبات والتمارين العملية في الظروف المناسبة للظروف القتالية الحقيقية ليلاً ونهاراً وفي ظروف الحرب الإلكترونية اللاسلكية المكثفة وهذا بهدف زيادة القدرات القتالية للقوات ورفع مستوى الاستعداد القتالي للأفراد.

في تطرقه إلى قضايا الاستعداد القتالي والتعليم العسكري، أكد وزير الدفاع على أهمية تطبيق الخبرات والابتكارات المتقدمة الحديثة في نظام التدريس العسكري وتدريب الكوادر العسكريين المحترفين وتكميل الجهات المسئولة عن الإمدادات العسكرية بالعسكريين المحترفين والمجربين وضرورة تعزيز الاستعداد للقتال والتعبئة .

وشدد وزير الدفاع على تقديره للحالة المعنوية والنفسية العالية لأفراد الجيش الأذربيجاني وأكد على ضرورة تقوية العمل الأيديولوجي وتعزيز قواعد القانون والانضباط العسكري والحماية الاجتماعية للعسكريين وأعضاء عائلاتهم وتكميل الإشراف الطبي على الأفراد وتوصيل التعامل مع الوكالات الحكومية ذات الصلة.

في نهاية الاجتماع، أوصى وزير الدفاع الهيئة القيادية للقوات المسلحة بعدد من المهام المتعلقة بالخدمة العسكرية والأنشطة القتالية.