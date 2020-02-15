"إل جي" و"سامسونغ" توقفان التعاون مع الشركات الإيرانية

طهران، 15 فبراير، أذرتاج

قطعت شركتا LG و Samsung لجمهورية كوريا العلاقات مع الشركات الإيرانية.

تفيد أذرتاج أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اعلن هذا في حسابه على تويتر. وقال إن إيران لن تنسى أبداً أولئك الذين كانوا معها في يوم سيء. ستكون من الصعب للغاية على شركات LG و Samsung اللتين تركتا السوق الإيرانية خوفًا من الضغط الأمريكي العودة إليها من جديد.

تم تفكيك لوحات الإعلانات الخاصة بشركة Samsung و LG في المتاجر ومراكز التسوق في طهران والمدن الأخرى. يحظر الإعلان عن هذه الشركات على شاشات التلفزيون والإذاعة.

رابل كتانوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طهران