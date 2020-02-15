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    وزير الخارجية الهنغاري: لا أتمكن من مواكبة وتيرة التقدم المحرز في أذربيجان

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٨]

    بودابست، 15 فبراير، أذرتاج

    إحدى الميزات الإيجابية لزياراتي لأذربيجان هي أنني لا أتمكن من مواكبة وتيرة التقدم المحرز في هذا البلد.

    تفيد أذرتاج أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو صرح بذلك في افتتاح الاجتماع العام السابع للجنة الحكومية الأذربيجانية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

    بحسب الوزير سيارتو أنه يزور أذربيجان مراراً، لكن في كل مرة يزور المدينة الجديدة والبلد الجديد، لإنه ما راه أثناء زيارته السابق قد أصبح "قديماً".

    وقال الوزير وسط تصفيق المشاركين في الاجتماع العام "هذه واحدة من ميزات بلدكم التي يمكنكم أن تفتخروا بها حقاً".

    بروانه غاراييفا

    المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

    بودابست

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