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    الرئيس الأذربيجاني في ميونيخ: أرمينيا احتلت 20 % من أراضي أذربيجان وأجرت التطهير العرقي ضد الاذربيجانيين المدنيين

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٢]

    ميونيخ، 15 فبراير (أذرتاج).

    احتلت أرمينيا 20 في المائة من أراضي أذربيجان وقامت بالتطهير العرقي ضد الاذربيجانيين المدنيين في الأراضي المحتلة، وارتكبت مجزرة خوجالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صفحة تويتر لمساعد الرئيس حكمت حاجييف ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمته في جلسة نقاش متعلقة بالنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية في إطار مؤتمر الامن.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني في ميونيخ: أرمينيا احتلت 20 % من أراضي أذربيجان وأجرت التطهير العرقي ضد الاذربيجانيين المدنيين
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