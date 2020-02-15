ميونيخ، 15 فبراير (أذرتاج). قراباغ الجبلي جزء لا يتجزأ من أذربيجان، ويعترف المجتمع الدولي بوحدة أراضي أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صفحة تويتر لمساعد الرئيس حكمت حاجييف ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمته في جلسة نقاش متعلقة بالنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية في إطار مؤتمر الامن بميونيخ.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: قراباغ الجبلي جزء لا يتجزأ من أذربيجان، ويعترف المجتمع الدولي بوحدة أراضي أذربيجان

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