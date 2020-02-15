إلهام علييف: الأرمن دمروا تراثنا الثقافي في الأراضي المحتلة
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:١٠]
ميونيخ، 15 فبراير (أذرتاج).
قام الأرمن بالتطهير العرقي ضد جميع الاذربيجانيين القاطنين في أراضينا المحتلة. ودمروا تراثنا الثقافي في الأراضي المحتلة. لا تملك أرمينيا أي تراث تاريخي في قراباغ الجبلي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صفحة تويتر لمساعد الرئيس حكمت حاجييف ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمته في جلسة نقاش متعلقة بالنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية في إطار مؤتمر الامن بميونيخ.
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